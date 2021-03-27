"Ливерпуль" определил трех кандидатов на замену Вейналдуму

Фото: Getty Images

"Ливерпуль" начал поиски нового полузащитника на замену Джорджиньо Вейналдуму.

По сведениям Daily Mail, в шорт-лист мерсисайдцев входят Аарон Рэмзи ("Ювентус"), Ив Биссума ("Брайтон") и Уссам Ауар ("Лион").

Отмечается, что вариант с Рэмзи маловероятен из-за большой зарплаты игрока и его повышенной травматичности. Для подписания Биссума нужно выиграть конкуренцию у "Арсенала" и "Лестера". А трансфер Ауара оценивается в 75 миллионов евро.

Напомним, что контракт Вейналдума с "Ливерпулем" истекает предстоящим летом.

Читайте также: Суарес летом может вернуться в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru