"Ливерпуль" определился с альтернативой Алиссону

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"Ливерпуль" определился с альтернативой Алиссону

"Ливерпуль" по-прежнему занимается поисками нового голкипера.

Как сообщает Sky Sports, в сферу интересов "красных" попал вратарь "Бернли" Ник Поуп.

Ориентировочная сумма трансфера Поупа составляет 15 миллионов евро.

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