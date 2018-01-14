"Ливерпуль" определился с альтернативой Лемару

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"Ливерпуль" определился с альтернативой ЛемаруАнглийский "Ливерпуль" определился с альтернативой своей главной трансферной цели в лице вингера "Монако" Тома Лемара.

Так, по сведениям Sunday Times, в случае провала в переговорах по подписанию игрока монегасков, "красные" будут готовы предпринять попытки подписать 19-летнего Кристиана Пулишича из дортмундской "Боруссии".

Напомним, Сусо не заинтересован в возвращении в "Ливерпуль". | soccernews.ru

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