"Ливерпуль" определился с альтернативой Лемару

Английский "Ливерпуль" определился с альтернативой своей главной трансферной цели в лице вингера "Монако" Тома Лемара.

Так, по сведениям Sunday Times, в случае провала в переговорах по подписанию игрока монегасков, "красные" будут готовы предпринять попытки подписать 19-летнего Кристиана Пулишича из дортмундской "Боруссии".

Напомним, Сусо не заинтересован в возвращении в "Ливерпуль". | soccernews.ru