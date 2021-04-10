"Ливерпуль" определился с будущим арендованного Кабака

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"Ливерпуль" определился с будущим арендованного Кабака

Фото инстаграм Озана Кабака

"Ливерпуль" намерен сохранить в составе центрального защитника Озана Кабака, утверждает 90min.

По информации источника, в мерсисайдском клубе довольны игрой и прогрессом футболиста, права на которого принадлежат "Шальке".

В связи с этим "красные" собираются активировать опцию выкупа турка за 20,7 миллиона евро.

"Ливерпуль" арендовал Кабака в конце января. В его активе 9 матчей.

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