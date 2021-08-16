"Ливерпуль" определился с будущим Хендерсона

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"Ливерпуль" определился с будущим Хендерсона

Фото инстаграм Джордана Хендерсона

"Ливерпуль" договорился об условиях нового контракта с полузащитником Джорданом Хендерсоном.

По информации The Athletic, стороны согласовали продление договора на три года с опцией пролонгации ещё на один сезон.

Сообщается, что по условиям нового соглашения вырастет зарплата 31-летнего футболиста.

Хендерсон выступает за "Ливерпуль" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023-го.

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