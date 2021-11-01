"Ливерпуль" определился с будущим Кариуса

Фото инстаграм Лориса Кариуса

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус может в скором времени стать свободным агентом, пишет Mirror.

По сведениям издания, "красные" готовы зимой расторгнуть с немцем контракт, рассчитанный до июня 2022 года.

Продать голкипера у клуба не получается, а тренерский штаб на него уже давно не рассчитывает.

После двух аренд в "Бешикташе" и "Унионе" Кариус вернулся в "Ливерпуль", но не сыграл ни одного матча в этом сезоне.

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