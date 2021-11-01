"Ливерпуль" определился с будущим Кариуса

1 Теги ливерпульлорис кариус

"Ливерпуль" определился с будущим Кариуса

Фото инстаграм Лориса Кариуса

Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус может в скором времени стать свободным агентом, пишет Mirror.

По сведениям издания, "красные" готовы зимой расторгнуть с немцем контракт, рассчитанный до июня 2022 года.

Продать голкипера у клуба не получается, а тренерский штаб на него уже давно не рассчитывает.

После двух аренд в "Бешикташе" и "Унионе" Кариус вернулся в "Ливерпуль", но не сыграл ни одного матча в этом сезоне.

Не пропустите: "Ливерпуль" и "Арсенал" поспорят за форварда "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

andi
андрей

Правильно.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов