"Ливерпуль" определился с будущим Лалланы

The Independent опубликовал новую информацию о будущем полузащитника Адама Лалланы в "Ливерпуле".

Согласно данным источника, "красные" хотят продлить контракт с 32-летним футболистом до фактического завершения сезона, после чего хавбек покинет "Энфилд" на правах свободного агента.

Напомним, что у английского игрока есть предложение от "Лестера".

Лаллана выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, сыграл 178 матчей, забил 22 гола и сделал 22 ассиста.

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