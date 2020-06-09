"Ливерпуль" определился с будущим Лалланы

Теги ливерпульадам лаллана

"Ливерпуль" определился с будущим Лалланы

The Independent опубликовал новую информацию о будущем полузащитника Адама Лалланы в "Ливерпуле".

Согласно данным источника, "красные" хотят продлить контракт с 32-летним футболистом до фактического завершения сезона, после чего хавбек покинет "Энфилд" на правах свободного агента.

Напомним, что у английского игрока есть предложение от "Лестера".

Лаллана выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, сыграл 178 матчей, забил 22 гола и сделал 22 ассиста.

Не пропустите: Фаулер: "Вернер не тянет на уровень "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Ливерпуля"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов