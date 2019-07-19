"Ливерпуль" определился с будущим Миньоле

"Ливерпуль" намерен сохранить в составе бельгийского вратаря Симона Миньоле, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, "красные" не собираются расставаться с 31-летним футболистом, которого в клубе считают идеальным дублёром для Алиссона.

В июне СМИ писали о заинтересованности "Кристал Пэлас" в приобретении голкипера "скаузеров".

Напомним, что контракт Миньоле с "Ливерпулем" рассчитан до 2021 года. В прошлом сезоне он сыграл всего 2 матча, в которых пропустил 4 гола.

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