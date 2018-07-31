"Ливерпуль" определился с будущим Ориги

"Ливерпуль" определился с будущим нападающего Дивока Ориги, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "красные" твёрдо намерены продать бельгийца и не собираются рассматривать предложения по аренде футболиста.

За Ориги "Ливерпуль" требует 30 миллионов евро. Главным претендентом на форварда считается "Уотфорд".

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