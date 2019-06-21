"Ливерпуль" определился с будущим Ориги

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"Ливерпуль" определился с будущим Ориги

Бельгийский форвард Дивок Ориги останется в "Ливерпуле", сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, "красные" не собираются продавать футболиста и намерены продлить с ним контракт.

Ориги выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, сыграл 98 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов. Сдавался в аренду "Вольфсбургу".

Напомним, что действующий контракт нападающего с мерсисайдским клубом истекает в 2020 году.

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