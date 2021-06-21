"Ливерпуль" определился с ценной на своего молодого таланта

Фото: инстаграм Уильямса/Автор неизвестен

Как сообщает The Athletic, футболист сборной Уэльса и "Ливерпуля" Неко Уильямс может сменить клубную прописку этим летом.

По информации источника, "красные" понимают, что молодой футболист хочет получать больше игровой практики и поэтому готов отпустить игрока, если за него предложат около 10 миллионов евро.

Интерес к валлийцу за последний год проявляли "Лидс", "Саутгемптон", "Астон Вилла" и "Бернли".

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