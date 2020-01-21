"Ливерпуль" определился с ценой на Шакири. Игрок может уйти летом

"Ливерпуль" может расстаться со швейцарским полузащитником Джерданом Шакири в летнее трансферное окно, сообщается в Twitter журналиста Джеймса Пирса.

По данным источника, английский клуб оценивает футболиста в 30 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют "Рома" и "Севилья", но они хотят арендовать его в январе, а такой вариант не устраивает мерсисайдский клуб.

В нынешнем сезоне 28-летний Шакири провел за "Ливерпуль" 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с "красными" действует до лета 2023 года.

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