"Ливерпуль" определился с главной трансферной целью на лето

Теги ливерпульспортинг лиссабонжелсон мартинш

"Ливерпуль" определился с главной трансферной целью на летоАнглийский "Ливерпуль" определился со своей главной трансферной целью на следующее лето, информирует A Bola.

По сведениям издания, по окончанию текущего сезона "красные" предпримут попытки подписать вингера лиссабонского "Спортинга" Желсона Мартинша. При этом мерсисайдцы будут готовы заплатить за 22-летнего португальца 60 миллионов евро, которые хотят получить за своего игрока "львы".

В нынешнем сезоне Мартинш забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач в 20 матчах за "Спортинг".

Напомним, вчера "Ливерпуль" разгромил "Сток Сити". | soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
Полная таблица

топ-5 тегов