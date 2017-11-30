"Ливерпуль" определился с главной трансферной целью на лето

Английский "Ливерпуль" определился со своей главной трансферной целью на следующее лето, информирует A Bola.

По сведениям издания, по окончанию текущего сезона "красные" предпримут попытки подписать вингера лиссабонского "Спортинга" Желсона Мартинша. При этом мерсисайдцы будут готовы заплатить за 22-летнего португальца 60 миллионов евро, которые хотят получить за своего игрока "львы".

В нынешнем сезоне Мартинш забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач в 20 матчах за "Спортинг".

Напомним, вчера "Ливерпуль" разгромил "Сток Сити". | soccernews.ru