"Ливерпуль" определился с кандидатами на усиление своей линии обороны

"Ливерпуль" определился с приоритетными кандидатами на усиление своей линии обороны, информирует The Independent.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "красные" попытаются подписать одного из двух защитников - Джеймса Тарковски из "Бернли" либо Джамаала Ласкеллеса из "Ньюкасла". Тренерский штаб мерсисайдского клуба был приятно удивлен игрой этих футболистов в завершившемся сезоне.

Напомним, "Ливерпуль" поборется с "Эвертоном" за лидера "Кристал Пэлас". | soccernews.ru