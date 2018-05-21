"Ливерпуль" определился с кандидатами на усиление своей линии обороны

Теги джамаал ласкеллесливерпульджеймс тарковски

"Ливерпуль" определился с кандидатами на усиление своей линии обороны"Ливерпуль" определился с приоритетными кандидатами на усиление своей линии обороны, информирует The Independent.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "красные" попытаются подписать одного из двух защитников - Джеймса Тарковски из "Бернли" либо Джамаала Ласкеллеса из "Ньюкасла". Тренерский штаб мерсисайдского клуба был приятно удивлен игрой этих футболистов в завершившемся сезоне.

Напомним, "Ливерпуль" поборется с "Эвертоном" за лидера "Кристал Пэлас". | soccernews.ru

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