"Ливерпуль" определился с первым подписантом в зимнее трансферное окно

Английский "Ливерпуль" определился со своим первым подписантом в зимнее трансферное окно, информирует sport.es.

По сведениям издания, "красные" уже готовятся тратить средства, вырученные за вероятный трансфер своего ключевого полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону". Первым же приобретением английского клуба должен стать защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк, трансфер которого может обойтись мерсисайдцам не менее чем в 70 миллионов евро.

Напомним, "Ливерпуль" потерял Ловрена.