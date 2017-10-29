"Ливерпуль" определился с первым подписантом в зимнее трансферное окно

Теги саутгемптонвирджил ван дейкбарселоналиверпулькоутиньо

"Ливерпуль" определился с первым подписантом в зимнее трансферное окноАнглийский "Ливерпуль" определился со своим первым подписантом в зимнее трансферное окно, информирует sport.es.

По сведениям издания, "красные" уже готовятся тратить средства, вырученные за вероятный трансфер своего ключевого полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону". Первым же приобретением английского клуба должен стать защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк, трансфер которого может обойтись мерсисайдцам не менее чем в 70 миллионов евро.

Напомним, "Ливерпуль" потерял Ловрена

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