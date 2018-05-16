"Ливерпуль" определился с премиальными для игроков за победу в Лиге Чемпионов

"Ливерпуль" определился с премиальными для своих игроков за победу в Лиге Чемпионов, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, в случае победы над мадридским "Реалом" в решающем матче турнира, который состоится 26-го мая в Киеве, каждый футболист "красных" получит от руководства клуба 228 тысяч евро.

Напомним, "Ливерпуль" встретился с окружением Доннаруммы. | soccernews.ru