"Ливерпуль" определился с приоритетным кандидатом на усиление центра своей полузащиты, информирует Liverpool Echo.

Так, по сведениям издания, одной из главных трансферных целей "красных" на ближайшее лето буде хавбек "Лестера" Вилфред Ндиди. 21-летний нигериец рассматривается мерсисайдским клубом в качестве альтернативы Эмре Джану, который должен покинуть клуб по окончанию текущего сезона.

Напомним, Дукуре мечтает выступать за "Ливерпуль". | soccernews.ru