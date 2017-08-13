"Ливерпуль" определился с приоритетным кандидатом на замену Коутиньо

Английский "Ливерпуль" определился с приоритетным кандидатом на замену своему полузащитнику Филиппе Коутиньо, который текущим летом может покинуть команду.

Как информирует ESPN FC, в случае расставания с бразильцем, "красные" намерены предпринять попытку подписать вингера итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье. За 26-летнего футболиста неаполитанцев английский гранд будет готов предложить 65 миллионов евро.

Напомним, Клопп отказался комментировать будущее Коутиньо. | soccernews.ru