"Ливерпуль" определился с приоритетным кандидатом на замену Коутиньо

Английский "Ливерпуль" определился с приоритетным кандидатом на замену своему полузащитнику Филиппе Коутиньо, который близок к переходу в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям The Sun, главной альтернативой бразильцу "красные" определили хавбека "Вест Хэма" Мануэля Лансини. Трансфер 24-летнего аргентинца оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лансини забил 1 мяч и сделал 7 результативных передач в 15 матчах за "Вест Хэм".

Напомним, "Ливерпуль" предложил Коутиньо улучшенный контракт. | soccernews.ru