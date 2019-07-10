"Ливерпуль" определился с размером предложения по Асенсио

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"Ливерпуль" определился с размером предложения по Асенсио

"Ливерпуль" хочет купить вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает El Desmarque.

По информации источника, "красные" готовы заплатить за звёздного испанца 75 миллионов евро.

Однако вряд ли королевский клуб пойдёт на продажу 23-летнего футболиста, поскольку на него рассчитывает главный тренер команды Зинедин Зидан.

В минувшем сезоне Асенсио сыграл за "Реал" 44 матча, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: "Ливерпуль" купит вундеркинда из "Фулхэма". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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chester_field
chester_field

обмен на мане с доплатой

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Mutaloff
Mutaloff

Не меньше 80-100 при таком раздутом рынке!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Бревно.Реал рекламирует через газету.Никто его не купит.

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