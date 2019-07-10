"Ливерпуль" определился с размером предложения по Асенсио
"Ливерпуль" хочет купить вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает El Desmarque.
По информации источника, "красные" готовы заплатить за звёздного испанца 75 миллионов евро.
Однако вряд ли королевский клуб пойдёт на продажу 23-летнего футболиста, поскольку на него рассчитывает главный тренер команды Зинедин Зидан.
В минувшем сезоне Асенсио сыграл за "Реал" 44 матча, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16