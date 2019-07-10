"Ливерпуль" определился с размером предложения по Асенсио

"Ливерпуль" хочет купить вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает El Desmarque.

По информации источника, "красные" готовы заплатить за звёздного испанца 75 миллионов евро.

Однако вряд ли королевский клуб пойдёт на продажу 23-летнего футболиста, поскольку на него рассчитывает главный тренер команды Зинедин Зидан.

В минувшем сезоне Асенсио сыграл за "Реал" 44 матча, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

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