"Ливерпуль" определился с размером предложения по Тьяго Алькантаре

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"Ливерпуль" определился с размером предложения по Тьяго Алькантаре

"Ливерпуль" работает над трансфером полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары.

По информации журналиста Танкреди Палмери, "красные" планируют предложить за звёздного испанца 30 миллионов евро плюс бонусы до 5 миллионов.

С самим 29-летним футболистом мерсисайдский клуб уже согласовал условия личного контракта.

Напомним, что контракт Алькантары с "Баварией" истекает следующим летом и игрок отказывается его продлевать. Поэтому "ротен" выгодно продать хавбека сейчас, чтобы не потерять его через год бесплатно.

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