"Ливерпуль" определился с размером своего предложения по Доннарумме

"Ливерпуль" определился с размером своего предложения по голкиперу "Милана" Джанлуиджи Доннарумме.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, этим летом "красные" будут готовы выложить за 19-летнего вратаря "россонери" 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 55 мячей в 53 матчах за свой клуб. "Милан" своего стража ворот оценивает в 70 миллионов евро.

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