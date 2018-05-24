"Ливерпуль" определился с размером своего предложения по Доннарумме

Теги ливерпульмиланджанлуиджи доннарумма

"Ливерпуль" определился с размером своего предложения по Доннарумме"Ливерпуль" определился с размером своего предложения по голкиперу "Милана" Джанлуиджи Доннарумме.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, этим летом "красные" будут готовы выложить за 19-летнего вратаря "россонери" 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 55 мячей в 53 матчах за свой клуб. "Милан" своего стража ворот оценивает в 70 миллионов евро.

Не пропустите: лучшие финалы Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов