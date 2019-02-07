"Ливерпуль" определился с трансферной целью на лето
"Ливерпуль" хочет купить защитника в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.
По сведениям издания, на приобретении игрока обороны настаивает лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
Такое решение принял наставник в связи с эпидемией травм среди защитников. В данный момент в лазарете "красных" находятся Джо Гомес, Трент Александр-Арнолд и Деян Ловрен.
В данный момент "Ливерпуль" занимает вторую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Не пропустите: В "Ливерпуле" приняли решение по Окслейд-Чемберлену перед плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" определился с заменой Эриксену
-
Италия намерена провести чемпионат Европы: названа дата
-
"Ливерпуль" определился с трансферной целью на лето
-
Один из лидеров "Барселоны" назвал сроки возвращения в строй
-
Игрок "Зенита" ответил на предложение перейти в итальянский клуб
-
Совсем не слабый пол: девушка-арбитр дала отпор разгневанным футболистам
-
В Ла Лиге назвали лучшего игрока января
-
В "Вест Хэме" назвали сроки возвращения в строй Ярмоленко
-
1
Мама Роналду высказалась об обвинениях сына в изнасиловании
-
Президент ПСЖ вошел в руководство УЕФА
-
"Реал" нацелился на одного из самых талантливых итальянских футболистов
-
3
Футболист "Милана" назвал лучшего нападающего мира
-
Один из лидеров "Ювентуса" отклонил выгодное предложение из Китая
-
В "Зените" рассказали о ходе восстановления травмированного основного футболиста
-
"Атлетико" намерен перехватить трансферную цель "Реала"
-
Игрок "Спартака" оценил шансы команды на чемпионство
-
"Челси" рассматривает игрока из АПЛ в качестве замены Азару
-
Де Йонг рассказал, где он хочет завершить карьеру
-
Основной игрок "Реала" выбыл из строя на несколько недель
-
В "Кардиффе" прокомментировали ситуацию с оплатой за трансфер Салы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11