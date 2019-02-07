"Ливерпуль" определился с трансферной целью на лето

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"Ливерпуль" определился с трансферной целью на лето

"Ливерпуль" хочет купить защитника в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По сведениям издания, на приобретении игрока обороны настаивает лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Такое решение принял наставник в связи с эпидемией травм среди защитников. В данный момент в лазарете "красных" находятся Джо Гомес, Трент Александр-Арнолд и Деян Ловрен. 

В данный момент "Ливерпуль" занимает вторую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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