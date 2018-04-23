"Ливерпуль" определился с трансферной стоимостью Салаха

"Ливерпуль" определился с трансферной стоимостью своего ведущего вингера Мохаммеда Салаха, главным претендентом на которого называется мадридский "Реал".

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом "красные" готовы будут вести речь о продаже египтянина за сумму в размере не менее 200 миллионов евро. При этом мерсисайдцы приоритетным для себя вариантом видят сохранение 25-летнего игрока в своих рядах и на следующий сезон.

Напомним, Салах продолжает лидировать в споре за "Золотую бутсу". | soccernews.ru