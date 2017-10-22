"Ливерпуль" определился с возможным кандидатом на замену Коутиньо

Английский "Ливерпуль" определился с возможным кандидатом на замену своему полузащитнику Филиппе Коутиньо, который может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.

Как информирует le10sport, главный тренер "красных" Юрген Клопп желает заполучить в свою команду вингера французского ПСЖ Юлиана Дракслера, с которым, вполне вероятно, парижане будут готовы расстаться в январе.

Напомним, Дракслер высказался о своем будущем в ПСЖ. | soccernews.ru