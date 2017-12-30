"Ливерпуль" определился с заменой для Джана

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"Ливерпуль" определился с заменой для Джана

"Ливерпуль" определился с заменой для полузащитника Эмре Джана, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "красные" хотят подписать хавбека "Шальке" Леона Горетцку, который следующим летом может стать свободным агентом.

Если "Ливерпулю" удастся заполучить лидера "кобальтовых" уже в январе, то мерсисайдцы будут готовы продать Джана в "Ювентус" за 5 миллионов евро.

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