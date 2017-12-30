"Ливерпуль" определился с заменой для Джана
"Ливерпуль" определился с заменой для полузащитника Эмре Джана, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "красные" хотят подписать хавбека "Шальке" Леона Горетцку, который следующим летом может стать свободным агентом.
Если "Ливерпулю" удастся заполучить лидера "кобальтовых" уже в январе, то мерсисайдцы будут готовы продать Джана в "Ювентус" за 5 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12