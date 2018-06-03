"Ливерпуль" определился с заменой для Кариуса

Теги челсиливерпультибо куртуалорис кариус

"Ливерпуль" определился с заменой для Кариуса

"Ливерпуль" определился с заменой для своего вратаря Лориса Кариуса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "красные" хотят переманить голкипера "Челси" Тибо Куртуа, который не сумел договориться с клубом о продлении контракта и теперь близок к смене команды.

Действующее соглашение бельгийского стража ворот с "аристократами" истекает в 2019 году, поэтому лондонцы готовы продать футболиста сейчас, чтобы следующим летом не потерять его бесплатно.

Не пропустите: "Челси" определился с заменой для Куртуа. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов