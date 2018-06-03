"Ливерпуль" определился с заменой для Кариуса

"Ливерпуль" определился с заменой для своего вратаря Лориса Кариуса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "красные" хотят переманить голкипера "Челси" Тибо Куртуа, который не сумел договориться с клубом о продлении контракта и теперь близок к смене команды.

Действующее соглашение бельгийского стража ворот с "аристократами" истекает в 2019 году, поэтому лондонцы готовы продать футболиста сейчас, чтобы следующим летом не потерять его бесплатно.

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