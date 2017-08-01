"Ливерпуль" определился с заменой для Коутиньо

Английский "Ливерпуль" уже определился с возможной заменой для своего ключевого полузащитника Филиппе Коутиньо, который текущим летом может перебраться в каталонскую "Барселону".

Как информирует The Sun, в случае расставания со своим 25-летним хавбеком, "красные" будут готовы активизировать попытки приобрести вингера "Монако" Тома Лемара, которого видеть в своей команде желает лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.