"Ливерпуль" определился с заменой для Коутиньо

Английский "Ливерпуль" определился с заменой для своего полузащитника Филиппе Коутиньо, который этим летом может сменить клубную прописку.

Как информирует El Mundo Deportivo, "красные" заинтересовались хавбеком французской "Ниццы" Жаном-Мишелем Сери. Трансфер 26-летнего ивуарийца будет стоить "Ливерпулю" 40 миллионов долларов.

Интересно, что Сери также интересуется каталонская "Барселона", которая рассматривает его в качестве альтернативы Коутиньо.

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