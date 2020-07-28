"Ливерпуль" определился с заменой для Ловрена
"Ливерпуль" уже нашёл нового центрального защитника, который заменит в составе ушедшего в "Зенит" Деяна Ловрена.
По информации Sport Bild, выбор главного тренера "красных" Юргена Клоппа пал на Озана Кабака из "Шальке".
Рыночная стоимость 20-летнего турка оценивается в 29 миллионов евро.
В минувшем сезоне Кабак сыграл за "Шальке" 28 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Семак оценил игровые качества новичка "Зенита" Ловрена. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Лестер Сити
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18