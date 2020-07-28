"Ливерпуль" определился с заменой для Ловрена

"Ливерпуль" уже нашёл нового центрального защитника, который заменит в составе ушедшего в "Зенит" Деяна Ловрена.

По информации Sport Bild, выбор главного тренера "красных" Юргена Клоппа пал на Озана Кабака из "Шальке".

Рыночная стоимость 20-летнего турка оценивается в 29 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кабак сыграл за "Шальке" 28 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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