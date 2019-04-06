"Ливерпуль" определился с заменой для Мане

"Ливерпуль" нашёл футболиста, который будет призван заменить вингера Садио Мане в случае его ухода в мадридский "Реал".

Как сообщает Get French Football News, "красные" остановили свой выбор на кандидатуре атакующего полузащитника "Лиона" Мемфиса Депая.

25-летний голландец твёрдо намерен сменить команду во время летнего трансферного окна, поэтому его переезд на "Энфилд" вполне вероятен.

В текущем сезоне Депай сыграл за "Лион" 39 матчей, забил 8 голов и сделал 14 ассистов. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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