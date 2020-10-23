"Ливерпуль" определился с заменой для ван Дейка

"Ливерпуль" намерен купить нового центрального защитника, чтобы восполнить потерю Вирджила ван Дейка, выбывшего из-за травмы до конца сезона.

По информации итальянского журналиста Фабио Сантини, "красные" собираются сделать предложение о трансфере Калиду Кулибали из "Наполи".

За 29-летнего сенегальца "Ливерпуль" готов заплатить 70-75 миллионов евро. Ранее владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис называл именно такую сумму в качестве требований за игрока.

Также Кулибали входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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