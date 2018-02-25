"Ливерпуль" определился с заменой Джану

Теги ливерпульборнмутэмре джанльюис кук

"Ливерпуль" определился с заменой ДжануАнглийский "Ливерпуль" определился с заменой своему полузащитнику Эмре Джану, контракт которого с клубом истекает ближайшим летом.

Так, по сведениям Express, на место немца "красные" рассчитывают приобрести хавбека "Борнмута" Льюиса Кука. На его приобретение мерсисайдцы планируют выделить 23 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кук сделал 1 результативную передачу в 22 матчах за "Борнмут".

Напомним, "Ливерпуль" нашел замену Коутиньо. | soccernews.ru

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