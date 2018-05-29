"Ливерпуль" определился со следующим приобретением
"Ливерпуль" после подписания полузащитников Наби Кейта из "РБ Лейпциг" и Фабиньо из "Монако" определился со своим следующим приобретением.
Так, по сведениям TuttoMercatoWeb, теперь "красные" будут работать над подписанием нового вратаря. Приоритетами в этом направлении для мерсисайдского клуба назывались Алиссон ("Рома") и Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"). Однако последний уже исключил свой возможный переезд на "Энфилд". | soccernews.ru
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