"Ливерпуль" определился со следующим приобретением

Теги ливерпульалиссонджанлуиджи доннарумма

"Ливерпуль" определился со следующим приобретением"Ливерпуль" после подписания полузащитников Наби Кейта из "РБ Лейпциг" и Фабиньо из "Монако" определился со своим следующим приобретением.

Так, по сведениям TuttoMercatoWeb, теперь "красные" будут работать над подписанием нового вратаря. Приоритетами в этом направлении для мерсисайдского клуба назывались Алиссон ("Рома") и Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"). Однако последний уже исключил свой возможный переезд на "Энфилд". | soccernews.ru

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