"Ливерпуль" определился со второй альтернативой Коутиньо

Английский "Ливерпуль" определился с второй альтернативой своему ключевому полузащитнику Филиппе Коутиньо, который этим летом может сменить клубную прописку.

Как информирует ActuFoot, в случае расставания со своим ведущим хавбеком, "красные" могут предпринять попытки подписать 19-летнего Ренату Санчеша из мюнхенской "Баварии".

Напомним, ранее "Ливерпуль" определился с первой альтернативой Коутиньо. | soccernews.ru