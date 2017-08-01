"Ливерпуль" определился со второй альтернативой Коутиньо

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"Ливерпуль" определился со второй альтернативой КоутиньоАнглийский "Ливерпуль" определился с второй альтернативой своему ключевому полузащитнику Филиппе Коутиньо, который этим летом может сменить клубную прописку.

Как информирует ActuFoot, в случае расставания со своим ведущим хавбеком, "красные" могут предпринять попытки подписать 19-летнего Ренату Санчеша из мюнхенской "Баварии".

Напомним, ранее "Ливерпуль" определился с первой альтернативой Коутиньо. | soccernews.ru

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