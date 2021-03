"Ливерпуль" опроверг интерес к Рэмзи

Фото: Твиттер @aaronramsey

"Ливерпуль" в текущий момент не обсуждает возможным трансфером хавбека "Ювентуса" Аарона Рэмзи.

Напомним, в СМИ появилась информация, что 30-летний валлиец после окончания текущего сезона может покинуть туринский клуб и перебраться в "Ливерпуль" и "Вест Хэм".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, продажа полузащитника и правда возможна, но "мерсисайдцы" пока не ведут с ним переговоры и контактов между сторонами не было.

There’s nothing between Liverpool and Aaron Ramsey as of today, despite rumours. Former Arsenal midfielder could leave Juventus in the summer - but there are no negotiations or contacts with #LFC board at the moment. #Liverpool #transfers