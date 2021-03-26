"Ливерпуль" опроверг интерес к Рэмзи

Теги аарон рэмзиливерпульювентустрансферы

"Ливерпуль" опроверг интерес к РэмзиФото: Твиттер @aaronramsey 
"Ливерпуль" в текущий момент не обсуждает возможным трансфером хавбека "Ювентуса" Аарона Рэмзи.

Напомним, в СМИ появилась информация, что 30-летний валлиец после окончания текущего сезона может покинуть туринский клуб и перебраться в "Ливерпуль" и "Вест Хэм".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, продажа полузащитника и правда возможна, но "мерсисайдцы" пока не ведут с ним переговоры и контактов между сторонами не было.

В сезоне 2020/2021 Рэмзи сыграл 18 матчей в Серии А, в которых забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Читать также: "Ювентус" намерен продать Рэмзи и уже нашел ему замену | http://soccernews.ru
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