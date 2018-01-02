"Ливерпуль" опровергает слухи о бойкоте Коутиньо

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"Ливерпуль" опровергает слухи о бойкоте Коутиньо

Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не собирается отказываться от матчей за мерсисайдцев, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, футболист не ставил ультиматум перед руководством "красных" с целью добиться перехода в "Барселону".

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов продать игрока, но не раньше лета.

Не пропустите: Коутиньо готов бойкотировать игры за "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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