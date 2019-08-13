"Ливерпуль" опубликовал фото счастливого Клоппа с букетом цветов

"Ливерпуль" в твиттере опубликовал снимок главного тренера Юргена Клоппа с букетом цветов.

"Теплый прием перед Суперкубком для босса", - подписал фотографию клуб.

A warm welcome to Istanbul, ahead of the #SuperCup, for the boss pic.twitter.com/kAvcq9uZVj — Liverpool FC (@LFC) 13 августа 2019 г.

Завтра, 14 августа, состоится матч за Суперкубок Англии с "Челси".

В минувшем сезоне "Ливерпуль" занял 2 место в турнирной таблице, набрав 97 баллов. Кроме того, мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов.

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