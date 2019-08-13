"Ливерпуль" опубликовал фото счастливого Клоппа с букетом цветов
"Ливерпуль" в твиттере опубликовал снимок главного тренера Юргена Клоппа с букетом цветов.
"Теплый прием перед Суперкубком для босса", - подписал фотографию клуб.
A warm welcome to Istanbul, ahead of the #SuperCup, for the boss pic.twitter.com/kAvcq9uZVj— Liverpool FC (@LFC) 13 августа 2019 г.
Завтра, 14 августа, состоится матч за Суперкубок Англии с "Челси".
В минувшем сезоне "Ливерпуль" занял 2 место в турнирной таблице, набрав 97 баллов. Кроме того, мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов.
А еще: "Манчестер Юнайтед" отдал вратаря Перейру в аренду "Хартсу"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сын Симеоне перешел в "Ибицу"
-
Голкипер "Барселоны" Нето пропустит около 8 недель из-за травмы
-
ЦСКА начал переговоры по трансферу нападающего "Млады Болеслав" Комличенко
-
Клопп назвал примерные сроки восстановления Алиссона
-
Озил и Колашинац, скорее всего, пропустят ещё несколько матчей из-за угроз нападения
Лента новостей
-
1
Дзюба - о возможном переходе в "Спартак": "Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет"
-
Лэмпард рассказал, что думает о матче за Суперкубок УЕФА
-
На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR
-
Дзюба рассказал, что сладкое любит больше спиртного
-
Канте из-за травмы может пропустить матч за Суперкубок УЕФА
-
1
Хаджи: "Если "Реалу" удастся купить Неймара, команда снова выиграет Лигу чемпионов"
-
Сын Симеоне перешел в "Ибицу"
-
"Ливерпуль" опубликовал фото счастливого Клоппа с букетом цветов
-
1
"Реал" решил отказаться от покупки Погба
-
Семин - о Джорджевиче: "Время покажет. Многое зависит от игрока"
-
1
Голкипер "Барселоны" Нето пропустит около 8 недель из-за травмы
-
1
Деменко: "Мне бы хотелось увидеть, как "Краснодар" сегодня забьёт два гола"
-
Фольмер стал игроком "Уфы"
-
"Ювентус" провел презентацию Данило
-
Слуцкий отреагировал на забавный пост Дзюбы в инстаграме
-
Дзюба опубликовал яркие фото Слуцкого
-
1
Морено станет игроком "Атлетико" за 55 миллионов евро
-
ЦСКА начал переговоры по трансферу нападающего "Млады Болеслав" Комличенко
-
Ориги рассказал, почему продлил контракт с "Ливерпулем"
-
Рибери заявил, что хотел бы получать 8 миллионов евро в новом клубе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16