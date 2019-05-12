"Ливерпуль" опубликовал проморолик к матчу, который может принести чемпионство

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"Ливерпуль" опубликовал проморолик к матчу, который может принести чемпионство

"Ливерпуль" в своём твиттере показал проморолик к  заключительному матчу 38-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном".

На данный момент мерсисайдцы, набрав 94 очка, занимают 2 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 1 балл.

Завтра, 12 мая, "Манчестер Сити" также проведет последний мат сезона против "Брайтона".

Если "горожане" потеряют очки, то "Ливерпуль" в случае своей победы завоюет чемпионский титул впервые за 29 лет.

Все матчи 38-го тура чемпионата Англии пройдут завтра, 12 мая, и начнутся в 17:00 мск. 

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Команда М О
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2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
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