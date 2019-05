"Ливерпуль" опубликовал проморолик к матчу, который может принести чемпионство

"Ливерпуль" в своём твиттере показал проморолик к заключительному матчу 38-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном".

На данный момент мерсисайдцы, набрав 94 очка, занимают 2 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 1 балл.

Завтра, 12 мая, "Манчестер Сити" также проведет последний мат сезона против "Брайтона".

Если "горожане" потеряют очки, то "Ливерпуль" в случае своей победы завоюет чемпионский титул впервые за 29 лет.

Whatever happens next. A season to remember.



One more game pic.twitter.com/90MOIIM3fB