"Ливерпуль" опубликовал проморолик к матчу, который может принести чемпионство
"Ливерпуль" в своём твиттере показал проморолик к заключительному матчу 38-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном".
На данный момент мерсисайдцы, набрав 94 очка, занимают 2 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 1 балл.
Завтра, 12 мая, "Манчестер Сити" также проведет последний мат сезона против "Брайтона".
Если "горожане" потеряют очки, то "Ливерпуль" в случае своей победы завоюет чемпионский титул впервые за 29 лет.
Whatever happens next. A season to remember.— Liverpool FC (@LFC) 11 мая 2019 г.
One more game pic.twitter.com/90MOIIM3fB
Все матчи 38-го тура чемпионата Англии пройдут завтра, 12 мая, и начнутся в 17:00 мск.
Не пропустите: "Манчестер Сити" готов продать нападающего Жезуса для покупки Фелиша | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 мая
-
Симеоне сравнил Роналду с Месси
-
Месси сбрил бороду после разгромного поражения "Барселоны" в матче с "Ливерпулем"
-
"Ливерпуль" опубликовал проморолик к матчу, который может принести чемпионство
-
"Фиорентина" - "Милан" - 0:1 (видеообзор матча 36-го тура Серии А)
-
Главный тренер "Анже" заступился за Неймара
-
"Милан" обыграл "Фиорентину" в гостевом матче 36-го тура Серии А (видео гола)
-
Экс-игрок "Рубина" Бауэр может перейти в "Зенит"
-
ПСЖ может продать сына легендарного футболиста в "Кристал Пэлас"
-
"Ним" минимально обыграл "Монако"
-
Лебеф: "Суарес - жулик и жалобщик"
-
"Кальяри" - "Лацио" - 1:2 (видеообзор матча 36-го тура Серии А)
-
"Манчестер Сити" готов продать нападающего Жезуса для покупки Фелиша
-
Аленичев: "Пока не могу ответить на вопрос, насколько сильно я виноват в вылете в ФНЛ"
-
Алвес встал на защиту Месси, который подвергся критике после вылета "Барселоны" из ЛЧ
-
Президент "Баварии" был недоволен решением арбитра отменить гол в ворота "Лейпцига"
-
2
Давид Де Хеа этим летом может перейти в ПСЖ
-
"Лидс" обыграл "Дерби Каунти" в первом матче 1/2 финала плей-офф за выход в АПЛ
-
Гвардиола высказался о возможной победе в АПЛ
-
"Лацио" в гостевом матче обыграл "Кальяри" (видео голов)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15