"Ливерпуль" опубликовал список футболистов, которые отправятся на финал Лиги чемпионов
Стало известно, кто у "Ливерпуля" заявлен на матч финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". В список попало 23 игрока.
Вратари: Алиссон, Симон Миньоле, Кьювин Келлехер;
защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Вирджил Ван Дейк;
полузащитники: Фабиньо, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джердан Шакири; Джорджиньо Вейналдум.
нападающие: Роберто Фирмино, Риан Брюстер, Садио Мане, Дивок Ориги, Мохамед Салах, Дэниел Старридж.
Матч состоится завтра, 1 июня, в Мадриде. Начало - в 22:00 (мск).
А еще: "Ливерпуль" готовит новые контракты для Матипа и Милнера| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Чалов: "С каждым разом всё больше чувствую себя как дома в сборной"
-
Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов
-
"Ливерпуль" опубликовал список футболистов, которые отправятся на финал Лиги чемпионов
-
Форвард "Зенита" Панюков может перейти в "Ростов"
-
Конте стал пятым в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров мира
-
Президент "Ливерпуля": "Думаю, сейчас Коутиньо жалеет о переходе в "Барселону"
-
"Лех" намерен продлить срок аренды игрока ЦСКА Жамалетдинова
-
Черчесов прокомментировал возможный переход Дзюбы в английский клуб
-
1
Дзюба: "Манчини - не тренер"
-
Роналдо сделал прогноз на финал Лиги Чемпионов
-
"Зенит" интересуется защитником "Краснодара"
-
Чалов - лучший игрок сезона в РПЛ по версии болельщиков
-
Пирло рассказал, когда сможет начать тренерскую карьеру
-
Кальдерон - о трансфере Азара в "Реал": "С "Челси" очень сложно вести переговоры"
-
Мануэл Фернандеш покидает "Локомотив"
-
"Ливерпуль" готовит новые контракты для Матипа и Милнера
-
Лев попал в больницу и пропустит ближайшие матчи сборной Германии
-
Орлов: "Дзюба не уедет в Англию, какой смысл?"
-
Ибрагимович: "Я ем критику на завтрак и обед"
-
1
"Барселона" и Гризманн нарушили правила ФИФА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16