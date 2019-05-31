"Ливерпуль" опубликовал список футболистов, которые отправятся на финал Лиги чемпионов

Теги ливерпуль

"Ливерпуль" опубликовал список футболистов, которые отправятся на финал Лиги чемпионов

Стало известно, кто у "Ливерпуля" заявлен на матч финала Лиги чемпионов  с "Тоттенхэмом". В список попало 23 игрока.

Вратари: Алиссон, Симон Миньоле, Кьювин Келлехер;

защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Вирджил Ван Дейк;

полузащитники: Фабиньо, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джердан Шакири; Джорджиньо Вейналдум. 

нападающие: Роберто Фирмино, Риан Брюстер, Садио Мане, Дивок Ориги, Мохамед Салах, Дэниел Старридж.

Матч состоится завтра, 1 июня, в Мадриде. Начало - в 22:00 (мск).

А еще: "Ливерпуль" готовит новые контракты для Матипа и Милнера| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Баринов стал лучшим игроком "Локомотива" в мае

Баринов стал лучшим игроком "Локомотива" в мае

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов