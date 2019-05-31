"Ливерпуль" опубликовал список футболистов, которые отправятся на финал Лиги чемпионов

Стало известно, кто у "Ливерпуля" заявлен на матч финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". В список попало 23 игрока.

Вратари: Алиссон, Симон Миньоле, Кьювин Келлехер;

защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Вирджил Ван Дейк;

полузащитники: Фабиньо, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джердан Шакири; Джорджиньо Вейналдум.

нападающие: Роберто Фирмино, Риан Брюстер, Садио Мане, Дивок Ориги, Мохамед Салах, Дэниел Старридж.

Матч состоится завтра, 1 июня, в Мадриде. Начало - в 22:00 (мск).

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