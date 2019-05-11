"Ливерпуль" опубликовал видеоролик, посвящённый камбэку в противостоянии с "Барселоной"
"Ливерпуль" представил ролик о том, что происходило до, во время и после ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Барселоны".
Видео с главными моментами исторического камбэка опубликовано на официальном ютуб-канале "скаузеров".
Напомним, что в гостях "Ливерпуль" проиграл "Барселоне" 0:3, однако спустя неделю разгромил соперника со счётом 4:0 и вышел в финал ЛЧ.
Не пропустите: Бенитес - о матче "Ливерпуль" - "Барселона": "Мой камбэк в Стамбуле был круче". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Появились фотографии гостевой формы "Зенита" на следующий сезон
-
"Ливерпуль" опубликовал видеоролик, посвящённый камбэку в противостоянии с "Барселоной"
-
Анчелотти назвал свою задачу у руля "Наполи"
-
Роналдо: "Неймар не продаётся"
-
Экс-игрок "Спартака" возглавил молодёжную сборную Хорватии
-
Пять клубов интересуются Льоренте
-
1
Лукаку перейдёт в "Интер", но при одном условии
-
1
"Реал" предложил Зидану две альтернативы Погба
-
Юрист Денисова отрицает конфликт футболиста с "Локомотивом"
-
Официально: Эррера покидает "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" нацелился на двух игроков "Рубина"
-
Зинченко рассказал, с кем из игроков "Манчестер Сити" дружит
-
Представители "Реала" отправились во Францию на переговоры с игроком "Лиона"
-
"Манчестер Юнайтед" прошлым летом отказался от трансфера де Лигта из-за его склонности к полноте
-
"Арсенал" и "Ювентус" поспорят за победителя ЧМ-2018
-
"Барселона" определилась с заменой для Силлессена
-
Симеоне: "Мне плевать на слухи о будущем Гризманна"
-
Моуринью хотел возглавить "Ювентус", но получил отказ
-
Магуайр имеет предложения от четырёх топ-клубов АПЛ
-
1
Ибрагимович оштрафован за симуляцию
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4