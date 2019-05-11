"Ливерпуль" опубликовал видеоролик, посвящённый камбэку в противостоянии с "Барселоной"

"Ливерпуль" представил ролик о том, что происходило до, во время и после ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Видео с главными моментами исторического камбэка опубликовано на официальном ютуб-канале "скаузеров".

Напомним, что в гостях "Ливерпуль" проиграл "Барселоне" 0:3, однако спустя неделю разгромил соперника со счётом 4:0 и вышел в финал ЛЧ.

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