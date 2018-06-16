"Ливерпуль" опубликовал заявление об участии Салаха в матче со сборной России

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"Ливерпуль" опубликовал заявление об участии Салаха в матче со сборной России

"Ливерпуль" на своём официальном сайте опубликовал заявление об участии египетского вингера Мохамеда Салаха в матче со сборной России.

"Он был готов сыграть против Уругвая, но тренер не хотел рисковать. Впрочем, к следующему матчу Салах будет в порядке" - говорится в публикации "красных".

Напомним, что матч Россия - Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. 

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