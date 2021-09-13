"Ливерпуль" опубликовал заявление по поводу травмы Эллиота

Фото твиттер "Ливерпуля"

Пресс-служба "Ливерпуля" выпустила официальный комментарий о травме полузащитника Харви Эллиота.

Клуб подтвердил, что 18-летний футболист получил серьёзную травму лодыжки и будет вынужден перенести операцию.

Английского хавбека уже выписали из больницы. По информации The Athletic, его прооперируют во вторник.

Эллиот выступает за "Ливерпуль" с 2019 года, за главную команду "красных" сыграл 13 матчей.

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