"Ливерпуль" опубликовал заявление по поводу травмы Эллиота

Теги ливерпульхарви эллиоттравмы

"Ливерпуль" опубликовал заявление по поводу травмы Эллиота

Фото твиттер "Ливерпуля"

Пресс-служба "Ливерпуля" выпустила официальный комментарий о травме полузащитника Харви Эллиота.

Клуб подтвердил, что 18-летний футболист получил серьёзную травму лодыжки и будет вынужден перенести операцию.

Английского хавбека уже выписали из больницы. По информации The Athletic, его прооперируют во вторник.

Эллиот выступает за "Ливерпуль" с 2019 года, за главную команду "красных" сыграл 13 матчей.

Не пропустите: Клопп прокомментировал травму Эллиота. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Погба передумал покидать "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду

Погба передумал покидать "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов