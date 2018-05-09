"Ливерпуль" остановился на двух кандидатах на усиление своей вратарской позиции

"Ливерпуль" остановился на двух кандидатурах на усиление своей вратарской позиции, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "красные" будут делать выбор между Пепе Рейной ("Наполи") и Алиссоном ("Рома"). Первого мерсисайдцы могут подписать бесплатно, так ближайшим летом испанец станет свободным агентом, а трансфер второго оценивается примерно в 50 миллионов евро.

Напомним, в "Ливерпуле" определились с трансферной стоимостью Салаха. | soccernews.ru