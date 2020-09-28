"Ливерпуль" отдал Кариуса в аренду клубу Бундеслиги

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"Ливерпуль" отдал Кариуса в аренду клубу Бундеслиги

Немецкий вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус перешел в берлинский "Унион", сообщается на официальном сайте английского клуба.

Немецкий клуб арендовал футболиста до лета 2021 года. 

"Я очень рад, что снова сыграю в Бундеслиге. "Унион" является особенным клубом, в развитие которого я хочу внести свой вклад", - сказал Кариус.

27-летний Кариус выступал за "Ливерпуль" с 2016 года, провел за клуб 49 матчей и пропустил 47 мячей. Его контракт с мерсисайдцами действует до лета 2022 года. Сдавался в аренду "Бешикташу". Ранее играл за "Майнц". 

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