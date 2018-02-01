"Ливерпуль" отдал Марковича в аренду "Андерлехту"

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"Ливерпуль" отдал Марковича в аренду "Андерлехту"

Сербский полузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович перешел в "Андерлехт", сообщает официальный сайт клуба.

Бельгийский клуб арендовал футболиста на полгода. Возможность выкупа прав на игрока не разглашается.

23-летний Маркович выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, провел за клуб 34 матча и забил 3 гола. Сдавался в аренду "Фенербахче", "Спортинг" и "Халл Сити". Ранее играл за "Партизан" и "Бенфику". За сборную Сербии сыграл 22 матча и забил 3 мяча. Двукратный чемпион Сербии, чемпион Португалии, обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка португальской Лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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