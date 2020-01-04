"Ливерпуль" отдал в аренду 21-летнего хавбека

Полузащитник Херби Кейн перешёл из "Ливерпуля" в "Халл Сити", сообщает официальный сайт клуба.

"Тигры" арендовали 21-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.

Для Кейна это вторая аренда, ранее он выступал за "Донкастер".

В текущем сезоне хавбек провёл за "Ливерпуль" всего два матча - оба в Кубке Английской Лиги.

Не пропустите: Анчелотти мог возглавить "Ливерпуль" вместо Клоппа. | http://soccernews.ru