"Ливерпуль" отдал в аренду 23-летнего нападающего в шестой раз

Форвард "Ливерпуля" Олувасейи Ожо ушел в аренду в "Кардифф Сити". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Аренда 23-летнего игрока рассчитана на один сезон.



Отметим, для футболиста это шестая аренда за время прибывания в "Ливерпуле". В системе мерсисайдцев Ожо находится с 2011 года. За главную команду нападающий дебютировал в 2015 году.



Ранее он выступал в аренде в "Уигане", "Вулверхэмптоне", "Фулхэме" и "Реймсе" и "Рейнджерсе".

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