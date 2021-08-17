"Ливерпуль" отдал в аренду двух игроков

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил об уходе двух футболистов.

"Красные" на временной основе расстались с центральным защитником Беном Дэвисом и опорным хавбеком Лейтоном Кларксоном.

Оба игрока на правах аренды до конца нынешнего сезона отправились в клубы из Чемпионшипа.

Так, Дэвис продолжит карьеру в "Шеффилд Юнайтед", а Кларксон - в "Блэкберне".

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