"Ливерпуль" отдал в аренду двух игроков

Теги ливерпульшеффилд юнайтедблэкберн роверсбен дэвислейтон кларксонтрансферы

"Ливерпуль" отдал в аренду двух игроков

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил об уходе двух футболистов.

"Красные" на временной основе расстались с центральным защитником Беном Дэвисом и опорным хавбеком Лейтоном Кларксоном.

Оба игрока на правах аренды до конца нынешнего сезона отправились в клубы из Чемпионшипа.

Так, Дэвис продолжит карьеру в "Шеффилд Юнайтед", а Кларксон - в "Блэкберне".

Не пропустите: "Ливерпуль" определился с будущим Хендерсона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Роналду предложил услуги португальца "Манчестер Сити"

Агент Роналду предложил услуги португальца "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов