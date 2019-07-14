"Ливерпуль" отдаст в аренду Х. Кейна

1 Теги ливерпультрансферы

"Ливерпуль" отдаст в аренду Х. Кейна

Полузащитник "Ливерпуля" Херби Кейн летом перейдет в другой клуб на правах аренды, сообщает Goal.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Брентфорд", "Халл Сити", "Чарльтон", "Миллуол" и "Лутон".

20-летний Кейн является воспитанником "Ливерпуля". В минувшем сезоне хавбек был отдан в аренду "Донкастер Роверз", за который провел 49 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с мерсисайдским клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: "Реал" не вел переговоров с "Ливерпулем" по трансферу Мане. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кликбейт

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" проиграл "Ахмату" в стартовом матче РПЛ

"Краснодар" проиграл "Ахмату" в стартовом матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов