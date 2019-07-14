"Ливерпуль" отдаст в аренду Х. Кейна

Полузащитник "Ливерпуля" Херби Кейн летом перейдет в другой клуб на правах аренды, сообщает Goal.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Брентфорд", "Халл Сити", "Чарльтон", "Миллуол" и "Лутон".

20-летний Кейн является воспитанником "Ливерпуля". В минувшем сезоне хавбек был отдан в аренду "Донкастер Роверз", за который провел 49 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с мерсисайдским клубом действует до лета 2020 года.

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